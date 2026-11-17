Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makam odasında taziye ziyaretinde bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde, kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye dileklerimizi bir kez daha ilettik. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA