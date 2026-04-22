Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakanlıkta biraraya gelerek adli iş birliği başta olmak üzere ortak çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

Gürlek, dost ve kardeş iki ülke olarak kurumlar arasındaki iş birliğini samimiyet ve kardeşlik temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelerin de görüşmede değerlendirildiği ifade edildi.

Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımında "Bir Millet, İki Devlet" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Büyükelçi Reşad Memmedov'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

