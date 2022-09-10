Adalet Bakanı Bozdağ, açılışını yaptığı tesisleri ziyaret etti
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın temel atma törenine katılması Fatih Mahallesi Konağı Dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konağın açılışını yapması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma ve toplu açılış...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın temel atma törenine katılması
Fatih Mahallesi Konağı
Dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konağın açılışını yapması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, tören sonunda açılışı yapılan tesisleri ziyaret etti.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel