Adalet Bakanı Bozdağ, açılışını yaptığı tesisleri ziyaret etti Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın temel atma törenine katılması Fatih Mahallesi Konağı Dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konağın açılışını yapması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma ve toplu açılış... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın temel atma törenine katılması Fatih Mahallesi Konağı Dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konağın açılışını yapması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, tören sonunda açılışı yapılan tesisleri ziyaret etti. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Demirci Bekir Bozdağ Fatih Güncel Haberler

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