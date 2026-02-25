Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de Soruları Yanıtladı: "Çocuk Kavramını Tartışmaya Açmamız Lazım"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapacakları düzenlemeyle ilgili, özellikle yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini belirterek, "'Çocuk' kavramını tartışmaya açmamız lazım" dedi. Gürlek, Ankara'da ikamet eden tutuklu gazeteci Alican Uludağ ile ilgili soruşturmanın İstanbul'da yürütülmesine ilişkin de "Yetki bakımından bir sıkıntı yok. Yaşadığı yer önemli değil, suç yeri önemli" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Bakan Gürlek, toplantı başlamadan önce AK Parti Grup Toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun ardından yasal düzenlemelere ilişkin bir soru üzerine Gürlek, nihai raporun Meclis'e sunulduğunu belirterek, bu konuda takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı olarak yalnızca teknik destek sağladıklarını ifade eden Gürlek, "Meclisimiz ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Nihai amaç kesinlikle örgütün tamamen silah bırakması, daha sonra da PKK'nın feshedilmesidir. Ondan sonraki yasal çerçeve düzenlemesi Meclis'in takdirindedir" dedi. Gürlek ayrıca, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme söz konusu değil. Bu husus komisyon raporunda da vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

"Suça sürüklenen çocuk" düzenlemesi 12. Yargı Paketi'nde

Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapacakları düzenleme hakkında sorulan soruya karşılık, özellikle yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini belirterek, "'Çocuk' kavramını tartışmaya açmamız lazım. Meclis'te bu konuda bir komisyon kuruldu" dedi. Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında gerekli görülmesi halinde yasal değişiklik yapılacağını, Yargı Paketi'nde sokak çeteleri ve çocukların suç örgütlerince kullanılması konusunda ağır yaptırımlar getirildiğini aktardı. Bakan Gürlek, "Bunların devamı da gelecek" dedi.

Sosyal medya düzenlemesi: "Sahte hesaplara önlem"

12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, sosyal medya düzenlemesinin de pakete eklenmesinin planlandığını söyleyen Akın Gürlek, 15 yaş altı çocuklara yönelik çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, Adalet Bakanlığı'nın ise 15 yaş ve üzeri kullanıcıların sosyal medya erişimi, anonim ve sahte hesaplar ile "itibar suikastlarının" önlenmesine yönelik düzenleme hazırlığında olduğunu anlattı. Çalışmanın BTK ve İletişim Başkanlığı ayağının da bulunduğunu, sosyal medya platform temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını aktaran Gürlek, düzenlemenin kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Gazeteci Alican Uludağ sorusu... "Yaşadığı yer önemli değil, suç yeri önemli..."

Tutuklanan Gazeteci Alican Uludağ'ın ikametinin bulunduğu Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürülmesine ilişkin soruya da yanıt veren Adalet Bakanı Gürlek, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesini hatırlatarak, "Madde, 'Bilgiyi alenen yayma, yalan olarak yayma.' Yani orada İstanbul'da yürütülen bir soruşturma sürecine ilişkin. Yani orada yetki bakımından bir sıkıntı yok. Mahkemelerin takdiri, biz ona karışamayız. Yaşadığı yer önemli değil, suç yeri önemli. Bu o tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Ama bu mahkemenin takdiri. İlerde yetkisizlik kararı da verebilir, tahliye de verebilir. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" şeklinde konuştu.

LGBTİ karşıtı düzenlemeler... Bakan Gürlek: "Sapkın akımlara ilişkin çalışma yapıyoruz"

Adalet Bakanı Gürlek, 11. Yargı Paketi'nde yer alan ve tepkiler sonucu geri çekilen LGBTİ karşıtı düzenlemelerle ilgili bir soruya da "Sapkın akımlar, gençleri cinsiyetsizleştirmeye özendirilmesi, sosyal medyada buna dair kurulan siteler, bunlarla ilgili zaten bizim genel şeyimiz bu, toplumun genel ahlakını bozan… Bunlarla ilgili elbette çalışma yapıyoruz, ama şu an daha çalışma aşamasında. Ama bizim planlarımız arasında var" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA