Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama Esas Olacak"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde "suça sürüklenen çocuk" tanımını değiştirmek istediklerini açıkladı. Sosyal medyada kimlik doğrulamanın da zorunlu olacağını belirten Gürlek, doğrulanmamış hesaplarla paylaşım yapılamayacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni dönemde yapacaklarına ilişkin Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulundu. "Suça sürüklenen çocuk" konusunun 12. Yargı Paketi'nde yer alacağını bildiren Gürlek, "Bu konuyu Aile Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz. Özellikle bu konuda hızlanarak yaza kadar bunu yüce Meclisimize getirmeyi planlıyoruz. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz. Avrupa'da özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sosyal medyaya yönelik bir yasa çalışmasının gündemde olduğunu ifade eden Gürlek, "Aile Bakanlığımız ile bu konuda yakın temas içerisindeyiz ve birlikte bu çalışmamızı yöneteceğiz" dedi. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ardından sürece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) dahil olacağını belirten Gürlek, doğrulanmamış hesaplara belirli bir süre tanınabileceğini kaydederek, "O süre içerisinde doğrulamalar yapılabilir" dedi.

Sosyal medya platformlarında kimlik doğrulamanın esas olacağını belirten Gürlek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarında cezai sorumluluğa da olacağını belirten Gürlek, "Eğer bir kişi sosyal medyada açıklama yapıyor ya da birini hedef gösteriyorsa, kimliği belli olduğu için cezai sorumluluğu da başlayacak. Bu nedenle sosyal medyaya ilişkin yasa çalışmasını önemsiyorum" diye konuştu.

"Alo Adalet" hattı için pilot uygulama İstanbul...

"Alo Adalet" hattı hakkında da bilgi veren Gürlek, pilot uygulamanın İstanbul'da yapılacağını bildirdi ve "Vatandaş ya adliyeyi ya da 'Alo Adalet' hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız 'Alo Adalet' hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir" dedi."

Kaynak: ANKA