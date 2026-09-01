Bakan Yardımcısı Tuncay Eskişehir'de Yargı Mensuplarıyla Buluştu

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen yeni adli yıl açılış törenine katıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mücahit Gülşen ile Eskişehir Adliyesini ziyaret etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz ile bir araya gelen Tuncay, Eskişehir Adliyesi anı defterini imzaladı.

Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhuriyet savcılarıyla, hakimlerle buluşan Tuncay, yargı mensuplarının görüş ve taleplerini dinledi, soruları yanıtladı.

Toplantıda, UYAP AI kapsamında, yapay zeka teknolojilerinin yargı süreçlerinde kullanımı, etkin ve hızlı yargılamaya katkıları değerlendirildi. Ayrıca vatandaşların adalete daha hızlı ve kolay erişimini amaçlayan "Alo Adalet 135" hizmeti hakkında bilgi verildi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA