Haberler

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, 11 yaralının olduğu Manisa Turgutlu'da inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, 11 yaralının olduğu Manisa Turgutlu'da inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 11 kişinin yaralandığı olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Tuncay, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirterek olayla ilgili tüm sorumluların gözaltında olduğunu söyledi.

ADALET BAKAN YARDIMCISI TUNCAY, MANİSA'DA

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 11 kişinin yaralandığı olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı'nın da eşlik ettiği Tuncay'ı, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer karşıladı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Bakan Yardımcısı Tuncay ve beraberindeki heyet, ilk olarak olayın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçerek yaralıları ziyaret etti. Tuncay, Başhekim Op. Dr. Engin Pabuşçu'dan yaralıların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

'11 YARALI ÇOCUĞUMUZ VAR, 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR'

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "11 tane yaralı çocuğumuz var. 3 çocuğumuzun durumu ağır. İnşallah onlar da iyileşme sürecindeler" dedi.

'TÜM SORUMLULAR GÖZALTINDA'

Tuncay, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara ilişkin de şunları söyledi: "Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca çocuğa av tüfeğini temin eden, av fişeğini temin eden av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular gözaltında. İşlemleri başsavcılığımızca devam edecek. Bu konuda ihmali olan kim varsa, hangi konumda ve yerde olursa olsunlar gereği yapılacak. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gün içinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 4 olarak açıkladığı gözaltı sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Şüphelinin, annesinin, babasının ve dedesinin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti

BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş! Salonu terk ettiler
Mbappe yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar

Yollarını ayırdı! Türkiye maçı öncesi flaş karar
Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada

İki kadının hırsızlık anı kamerada! Tam 325 bin lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı

Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı

Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor
Netanyahu ile New York Belediye Başkanı arasında ipler koptu: Başkanı açık açık tehdit etti

İpler tamamen koptu: New York Belediye Başkanını açıkça tehdit etti

Icardi'ye 2029 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

2029'a kadar men edilen Icardi çıldırdı!
Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da

Salah ve Fabinho'dan sonra dünyaca ünlü bir isim daha Trabzonspor'da