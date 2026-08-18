Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Tuncay ile Soytürk bir süre görüştü.

Ziyarette, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazim Aslancı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili Seyfullah Öselmiş, İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Eray Pınar ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halit Gündoğu da yer aldı.

Kaynak: AA