Adalet Bakan yardımcıları Tuncay ve Aydoğdu'dan İzmir Adliyesi'ne ziyaret

Adalet Bakan yardımcıları Can Tuncay ve Abdullah Aydoğdu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Bülent Küfüdür ve HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, heyeti İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert karşıladı.

Başsavcı Yeldan, heyete 2026 yılına ait projelerin sunumunu gerçekleştirdi.

"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddette İzmir Modeli"ni tanıtan, 2025 ve 2026 yıllarına ait verileri paylaşan Yeldan, dosya temizlemede önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış sağlandığını aktardı.

Heyet, Adalet Komisyonu Başkanı Sert'i ziyaretin ardından Fethi Sekin Konferans Salonu'nda hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Can Tuncay, yargıda dijitalleşme sürecinin hız kazandığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu ise adalet teşkilatının en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu belirterek, personelin mesleki gelişimi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.