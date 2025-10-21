Ada Ankara'da Müzik Ziyafeti: Ünlü Sanatçılar Kasım'da Ankaralılarla Buluşuyor

Haberler

CSO Ada Ankara, kasım ayında Demet Sağıroğlu, Dilek Türkan, Elif Sanchez, Ezgi Ayçe ve Ragıb Narin gibi ünlü sanatçıları Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak. Farklı müzik türlerinden örneklerin sunulacağı konserler, Ziraat Bankası Ana Salon ve Bankkart Mavi Salon sahnelerinde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, farklı müzik türlerinden sanatçılar Ziraat Bankası Ana Salon ve Bankkart Mavi Salon sahnelerinde konser verecek.

Dilek Türkan ve Elif Sanchez, 4 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da ilk kez aynı sahnede yer alarak farklı müzik kültürlerinden örnekler sunacak.

Ezgi Ayçe, daha önce "Jazzy Ajda" projesiyle ilgi gören performansının ardından bu kez "Divas Forever" adlı yeni projesini 7 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da ilk kez seslendirecek.

Sanatçı, konserde yerli ve yabancı divaların şarkılarını yorumlayacak.

Ragıb Narin, 19 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştireceği konserle Ankara dinleyicisiyle ilk kez buluşacak.

Demet Sağıroğlu ise 27 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
