İzmir'de arıtma tesisindeki kazada ölen belediye çalışanının ailesinden Cemil Tugay'a tepki

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde, çukura düşen kamyonda yaşamını yitiren belediye çalışanı sürücü Sabri Kılınç'ın (38) ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kazaya ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Çiğli ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden acılı aile, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün belediye meclis toplantısında kazaya ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Baba Bekir Kılınç, AA muhabirine Tugay'ın, "Görev yerinin dışında bir yerde, anlaşılmaz bir şekilde bulunuyor. Orası onun görev yeri değil. O araçla oraya neden gittiğini bilmiyoruz. Aile o vince bir para ödemedi. Çağıran onlar değil." sözlerinin doğru olmadığını savundu.

Vinç için ödeme yaptıkları fatura ve makbuzların kendilerinde olduğunu belirten Kılınç, "Acımız bize yetiyorken bir de bu şekilde yalan yanlış haberleri beş milyon nüfuslu kentin Belediye Başkanından duymamız bize ikinci bir ölümü yaşattı." dedi.

Kılınç, olay günü haber alamadığı oğlunu bulmak için tesise gittiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Vinç tutulması gerekirken kimse yok, jandarma geldi. O havuza girecektim, sokmadılar. Arabaya çektiler. İZSU'dan muhatap olacak kişiyi bulamıyoruz. Bu sefer Numan Öztürk arkadaşımız, bize yardımcı olmak amacıyla o bölgeye vinç çağırdı. Oğlumu kendi imkanlarımla çıkarttım. Buna rağmen belediye başkanımızın, 'Ailenin beyanları doğru değildir, yalandır, yazıktır, günahtır...' Kime günah? Ben parayla pulla alakalı bir şey demiyorum. Oğlumun öldüğü yer belediyeye ait bir bölgedir. Çocuğumu o çukurdan çıkarttım ama bu şekilde basında veya sosyal medyada çocuğum siyasi malzeme yapılmasın. Bırakın çocuğum yerinde rahat uyusun."

Kılınç, Tugay'ın kendilerine baş sağlığı ziyaretinde bulunmadığını ve açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "5 milyon nüfuslu bir yerin belediye başkanısın. Aileme nasıl bir şey dersin? Ben maddi manevi tazminat davası açacağım, uğraşacağım. Bundan sonra benim yaşamım yok artık. Ben evladımı kaybettim. Önüme kimse geçemez. Adalet neredeyse oradayız." ifadelerini kullandı.

"Kemiklerini sızlatmayın artık"

Hayatını kaybeden sürücü Kılınç'ın eşi Ulkiye Kılınç da Cemil Tugay'ın açıklamalarından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Acısının çok taze olduğunu ifade eden Kılınç, Tugay'ın dünkü sözlerinin kendisini çok üzdüğünü kaydetti.

Kılınç eşinin suçlanmasına tepki göstererek, "Kapımı açıp gelip de derdime derman olmamış, kalkmışlar daha benim Sabri'mi suçluyorlar. Bırakın, yapmayın. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bir dua edin de kemikleri sızlamasın. İki tane çocuğumla ortada kaldım, günah bize. Kendi bildiğine gitmedi o taraflara. Anlayıp dinlemeden suçlamasınlar. Bırakın, kemiklerini sızlatmayın artık." diye konuştu.

Olay

Çiğli'de 1 Nisan'da, İZSU'ya ait atık toplama kamyonunun sürücüsü Sabri Kılınç'tan haber alamayan yakınları gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirmiş, kamyonun tesis bölgesindeki çukura düştüğü tespit edilmiş, vinç yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılan kamyonun sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.