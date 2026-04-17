MSB: Bir hastanın geleceğine kanat açtık

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İzmir'den Malatya'ya karaciğer greftinin başarıyla ulaştırıldığını belirterek, "Bir hastanın geleceğine kanat açtık" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rotamız hayat, yükümüz umut. Bir hastanın geleceğine kanat açtık. Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İzmir'den Malatya'ya karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı