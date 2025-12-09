Kamyonun açık kalan damperi, trafik lambasına çarptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyon, açık kalan damperi ile trafik lambasına çarptı. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı ve trafik ekipleri inceleme başlattı.
Olay, Narlıca-Antakya kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen şoförün kullandığı kamyon, damperi açık halde kara yoluna çıktı. Bir süre sonra açık kalan damper, yol üzerindeki trafik lambasına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel