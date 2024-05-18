Piyade Onbaşı Recep Kabala, Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, piyade sözleşmeli onbaşı Recep Kabala'nın Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler, şehit olan kahraman silah arkadaşına Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade sözleşmeli onbaşı Recep Kabala'nın Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız 17 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yer aldı.