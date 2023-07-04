Gaziantep'te ağır hasarlı bir binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli, klima demirine takıldı. Vatandaşlar durumdan muzdarip olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Acemi hırsız klimanın demirine takıldı

Hırsız bu sefer baltayı taşa vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli şahıs klima demirinin radarına takıldı. Vatandaşlar durumdan muzdarip olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Mehmet Emin Kılıçkale Caddesinde meydana geldi. Ağır hasarlı olarak bilinen binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Aziz Bucaklar ve Mahmut Yükseller kaçmaya çalıştığı AN-KA Apartmanının 4. katında klima demirinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki birçok hırsızlık girişiminden muzdarip olan esnaf Onur Köylü, "Binanın ağır hasarlı olduğunu herkes biliyor. Kimse oturmadığı içinde bütün hırsızlar garajlardan itibaren evin içine girerek bütün evlere girmişler. Sadece bu binaya değil çevredeki site sakinleri de bu durumdan şikayetçi hırsızın biri de az evvel suçüstü yakalandı. Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor. Ağı hasarlı ise gereken yapılsın, değilse de bir şekilde önlem alınsın. Bütün halk bundan şikayetçi hırsızla polis münakaşaya giriyor ama biz vatandaş olarak hırsızı gördüğümüz zaman bir şey yaptığımızda da bu seferde şikayetçi biz olmayalım" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin kurtarması sonucu gözaltına alınan Aziz Bucaklar ve Mahmut Yükseller çaldıkları malzemelerle ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.