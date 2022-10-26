Acarkent Rotary Kulübü üyeleri meme kanserinin erken tanısında 'Genlerin Rolü' konulu toplantıda bir araya geldi

Uluslararası Rotary 2420. Bölge Kulüplerinden Acarkent Rotary Kulübü Derneği, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, 25 Ekim 2022 Salı akşamı Anadolu Hisarı'nda bir mekanda "Genetik Penceresinden Meme Kanseri Konulu" bir toplantı gerçekleştirdi.

Acarkent Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı Çiğdem Ünlü'nün açılış konuşması ile başlayan toplantıya konuk olarak katılan Nesiller Genetik Kurucusu, Farmakoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Gülay Özgön genetik ve meme kanseri ilişkisini anlattı.

Dr. Gülay Özgön, genetik taramaların olası kanser risklerini çok erken bir dönemde teşhis ederek önlem alma ve doğru tedavi yöntemlerini bulma noktasında hastaları ve hekimleri desteklediğini vurguladı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen toplantıda, katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Gülay Özgön, başta meme kanseri olmak üzere kanser taramaları ve önleme tedbirleri konusunda katılımcıları bilinçlendirdi ve bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağladı.

ÇOK SAYIDA KATILIM OLDU

Toplantıya Acarkent Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı Çiğdem Ünlü, Kurucu Başkan Ömer Saim Oğuz, Gelecek Dönem Başkanı Zehra Turan, Acarkent Rotary Kulübü ve Rotaract Kulübü üyeleri, Nesiller Genetik Kurumsal Strateji Geliştirme Müdürü Alben Bodur, Habertürk TV spikeri ve gazeteci Duygu Kaya ve çeşitli sektörlerden iş insanları katıldı.