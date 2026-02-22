AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Türk Tabipleri Birliği'nin laiklik açıklamasına tepki Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan "Laiklik Haklarımızın Güvencesidir: Laikliği Savunmak Suç Değil, Tarihsel Bir Görevdir" başlıklı açıklamaya tepki gösterdi.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet, bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır. Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz. Sizin lügatınızda laiklik, inananları, aşağılamanın, ibadeti hayatın dışına itmenin ve Müslüman kimliğine savaş açmanın diğer adıdır. Bu aziz millet, laikliği 'inanç düşmanlığı' sanan bu köhne zihniyetinize geçit vermeyecek kadar feraset sahibidir."