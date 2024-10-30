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Aç Kalan Yaban Domuzları Didim'e İndi

Aç Kalan Yaban Domuzları Didim'e İndi
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Aydın'ın Didim ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları, Akbük Mahallesi'nde yerleşim alanlarına inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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