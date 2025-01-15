Aç kalan tilki çöp konteynerinde yiyecek aradı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde aç kalan tilki çöp konteynerinde yiyecek aradı. Bu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde çöp alanında yiyecek arayan Tilki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Konteyner içerisinde yiyecek arayan Tilki daha sonar konteynerden atlayarak sokak arasına doğru koşarak gözden kayboldu.