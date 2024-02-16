Aç kalan kızıl tilki karlı arazide avını yakaladı
Ardahan'ın Göle ilçesinde doğada aç kalan bir kızıl tilki, karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakaladı. Ağır kış şartları nedeniyle aç kalan tilki, fare avını koku ve ses ile tespit ederek avladı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde doğada aç kalan bir kızıl tilki, karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakaladı.
Ağır kış şartları nedeniyle aç kalan bir kızıl tilkinin, Göle- Ardahan kara yolu üzerindeki karlı arazide fare avı görüntülendi.
Avlanma becerileriyle bilinen tilki, alanda aldığı koku ve ses ile kar altındaki farenin yerini tespit etmeye çalıştı.
Bu yöntemle yaklaşık 1 saat iz süren tilki, avını yakaladı.
Karnını doyuran tilki bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.