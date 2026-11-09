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Abuja Büyükelçisi Poroy, 66 yıllık ilişkilerde Nijerya'yı stratejik ortak gördü

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Abuja Büyükelçisi Poroy, Türkiye-Nijerya ilişkilerinin 66. yıl programında Nijerya'yı stratejik ortak gördüklerini söyledi. Poroy, Cumhurbaşkanı Tinubu'nun yılın başındaki ziyaretinin yeni dönem açtığını ve 9 anlaşma imzalandığını belirtti.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin 66 yıllık diplomatik geçmişe ve yüzyıllara dayanan tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, "Nijerya'yı stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye önem veriyoruz." dedi.

Büyükelçi Poroy, Türkiye-Nijerya diplomatik ilişkilerinin 66. yılı dolayısıyla başkent Abuja'da düzenlenen programda konuştu.

Poroy, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin yalnızca modern Nijerya'nın bağımsızlık sonrası dönemine dayanmadığını, iki ülke arasındaki tarihi bağların çok daha eskiye uzandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 66 yıllık diplomatik geçmişe ve yüzyıllara dayanan tarihi bağlara sahip olduğunu vurgulayan Poroy, "Nijerya'yı stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Poroy, Türkiye-Nijerya arasındaki tarihi ilişkilerin 16. yüzyılda Kanem-Bornu Sultanlığı ile Osmanlı Devleti döneminde kurulan temaslara kadar uzandığını anlatarak, Lagos'taki Şitta Bey Camisi'nin açılışına Osmanlı Devleti tarafından bir temsilcinin gönderilmesinin de ortak tarihin önemli örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin Ankara açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Poroy, Nijerya'nın yalnızca Batı Afrika'nın değil, tüm Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Poroy, Nijerya'nın bölgesel istikrarın sağlanması ve Afrika ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmeye önem verdiğini belirtti.

Tinubu'nun Türkiye ziyareti ilişkilerde yeni bir dönem açtı

Poroy, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yılın başında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkiler açısından tarihi bir adım olduğunu, ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

Söz konusu ziyaret kapsamında 9 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını anımsatan Poroy, Türkiye ile Nijerya'nın bu anlaşmaların hayata geçirilmesi ve onay süreçlerinin tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Poroy, Türkiye'nin Nijerya ile mevcut ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı ve iki ülke arasındaki işbirliğini farklı alanlarda derinleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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