BAE'nin başkenti Abu Dabi'de önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, hava savunma sistemlerince önlenen bir füzenin şarapnel parçaları, Musaffah bölgesindeki bir sanayi tesisine düştü. Olayda Gana uyruklu bir kişi orta derecede yaralandı.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Musaffah bölgesindeki Abu Dabi Sanayi Kenti'nde faaliyet gösteren Ranin Systems şirketine şarapnel parçalarının düştüğü, olayda Gana uyruklu 1 kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili makamların olayla ilgilendiği, kamuoyundan bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınmasının istendiği kaydedildi.

