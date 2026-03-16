Haberler

BAE'de sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sivil bir araca füze isabet etti. Olayda Filistin uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'nin El-Bahiyye bölgesinde sivil bir araca füze isabet etti.

Olayda, Filistin uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BAE Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığını bildirmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

Mücteba Hamaney hakkında bomba "Rusya" iddiası
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı