Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Yunanistan'ın Dimetoka'ya müftü atamasını eleştirdi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Yunanistan hükümetinin Dimetoka'ya müftü atamasına sert tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu atamanın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğini ve iradesini yok saydığı belirtildi.

ABTTF, Yunanistan'ın 1990'dan bu yana müftü seçim hakkını çeşitli yasa ve uygulamalarla kısıtladığını, son olarak 29 Temmuz 2022'de kabul edilen "Trakya'daki Müftülüklerin Modernleştirilmesi" yasasıyla müftülüklerin tamamen devlet denetimine alındığını ifade etti.

Açıklamada, Dimetoka'ya azınlığın seçmediği ve kabul etmediği bir ismin müftü olarak atanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Yunan makamlarına müftülük meselesini azınlıkla doğrudan diyalog içinde ele alması, azınlığın hür iradesine saygı göstermesi ve tek taraflı uygulamalara son vermesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.