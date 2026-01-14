Haberler

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Yunanistan'ın Dimetoka'ya müftü atamasını eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Yunanistan hükümetinin Dimetoka'ya atanmış müftüyü reddetti ve azınlığın dini özerkliğine müdahale olduğunu belirtti. Federasyon, uzun süredir devam eden müftü seçim hakkı kısıtlamalarına dikkat çekti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Yunanistan hükümetinin Dimetoka'ya müftü atamasına sert tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu atamanın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğini ve iradesini yok saydığı belirtildi.

ABTTF, Yunanistan'ın 1990'dan bu yana müftü seçim hakkını çeşitli yasa ve uygulamalarla kısıtladığını, son olarak 29 Temmuz 2022'de kabul edilen "Trakya'daki Müftülüklerin Modernleştirilmesi" yasasıyla müftülüklerin tamamen devlet denetimine alındığını ifade etti.

Açıklamada, Dimetoka'ya azınlığın seçmediği ve kabul etmediği bir ismin müftü olarak atanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Yunan makamlarına müftülük meselesini azınlıkla doğrudan diyalog içinde ele alması, azınlığın hür iradesine saygı göstermesi ve tek taraflı uygulamalara son vermesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz

Görenler hayrete düştü! Bu döner bembeyaz
Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Rakam öyle böyle değil: Türkiye'nin en borçlu belediyesi belli oldu
Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

Yediklerini duyanlar, aynı şeyi söylüyor: Hayatta kalması bile mucize