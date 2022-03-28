ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATLARINDA 1 HAFTALIK SESSİZLİK

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse' 6 gündür, Bodrum ilçesindeki diğer mega yatı 'My Solaris' ise 7 gündür demirlediği iskelede dururken, her iki yatın içerisinde ve etrafında hareketlilik yaşanmaması dikkati çekiyor.

İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse' 22 Mart sabahı, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris ilçesine geldi. Mega yat, Marmaris Limanı Büyük İskelesi'ne demirledi. Üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan Eclipse, 6 gündür demirlediği iskelede duruyor. Öte yandan Abramoviç'in 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk diğer mega yatı 'My Solaris' ise 21 Mart tarihinde geldiği

Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne 7 gündür demirli halde bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan her iki yatın içerisinde ve etrafında hareketlilik yaşanmazken, Abramoviç'in ise nerede olduğu bilinmiyor.

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Eclipse'i ve My Solaris'i görenler ise bol bol fotoğraf çektiriyor.