Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi - Haberler

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Abramoviç'in İki Süper Lüks Yatı da Türkiye'de Demirledi

DailyMotion.com - Güncel
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Abramoviç'in iki süper lüks yatı da Türkiye'de demirledi Rus oligark Roman Abramoviç'in ikinci bir süper lüks yatı daha Türkiye'de demirledi.

MARMARİS, MUĞLA (DailyMotion.com) - Abramoviç'in iki süper lüks yatı da Türkiye'de demirledi Rus oligark Roman Abramoviç'in ikinci bir süper lüks yatı daha Türkiye'de demirledi. Rus milyarderin Solaris adlı teknesi Bodrum açıklarına gelirken, ikinci dev yatı The Eclipse de Marmaris'e demir attı. 162,5 metre uzunluğundaki, dünyanın en büyük yatlarından biri olan süper lüks yat The Eclipse'de iki helikopter pisti, yüzme havuzu ve füze savunma sistemleri bulunuyor

DailyMotion.com / Güncel

Roman Abramovich, Marmaris, Türkiye, Rus, Güncel, Haberler

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