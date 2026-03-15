Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığına Seçilen Abdurrahman Mustafa'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tebrik Araması

(ANKARA) - Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmenleri tarafından Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı görevine seçildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

Mustafa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya Türklüğü'nün kalbi, Türk Dünyası'nın Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli; başkan seçilmem dolayısıyla beni az önce telefonla arayarak tebrik etti. Her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Bilge Liderimize teşekkür ederiz. Rabbim başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA