Abdullah Kaymak, Afro-Arap İlahileriyle Müzi Severlerle Buluştu
Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, Ankara'da düzenlenen konserinde Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi. 14 kişilik ekibiyle sahne alarak dinleyicilere etnik müziklerden oluşan eserlerini sunan Kaymak, 'Allah Allah Mawlay' ve 'Lamma Nadani' gibi parçalarla büyük beğeni topladı.
Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, başkentte müzikseverlerle bir araya geldi.
CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde Kaymak, Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi.
Kaymak, 14 kişilik ekibiyle sahne aldı ve etnik müziklerden oluşan eserlerini dinleyicisiyle buluşturdu.
Dinleyiciler, farklı coğrafyalardan ve makamlardan oluşan "Allah Allah Mawlay", "Lamma Nadani" gibi ilahilere konser boyunca alkışlarla eşlik etti.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel