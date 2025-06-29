Abdullah Kaymak, Afro-Arap İlahileriyle Müzi Severlerle Buluştu

Abdullah Kaymak, Afro-Arap İlahileriyle Müzi Severlerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, Ankara'da düzenlenen konserinde Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi. 14 kişilik ekibiyle sahne alarak dinleyicilere etnik müziklerden oluşan eserlerini sunan Kaymak, 'Allah Allah Mawlay' ve 'Lamma Nadani' gibi parçalarla büyük beğeni topladı.

Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, başkentte müzikseverlerle bir araya geldi.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde Kaymak, Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi.

Kaymak, 14 kişilik ekibiyle sahne aldı ve etnik müziklerden oluşan eserlerini dinleyicisiyle buluşturdu.

Dinleyiciler, farklı coğrafyalardan ve makamlardan oluşan "Allah Allah Mawlay", "Lamma Nadani" gibi ilahilere konser boyunca alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.