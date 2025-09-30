Abdullah Gül, Malezya'da Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. Yıl Dönümüne Katıldı

Haberler

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malezya'da düzenlenen Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüştü.

(ANKARA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. kuruluş yıldönümü kapsamında Malezya'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gül, Perak Sultanı Nazrin Şah'ın ev sahipliğinde Malezya'da düzenlenen Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı.

Gül, ayrıca Kuala Lumpur ziyareti sırasında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
