Abdullah Çatlı'nın Hayatı 'Çatlı' Filmiyle Beyazperdede

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Susurluk'ta 1996'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın yaşamı, başrolünde Galatasaray'ın eski futbolcusu Vedat İnceefe'nin yer aldığı 'Çatlı' filmine uyarlanıyor. Filmin yönetmenliğini Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak üstlenirken, senaryo ekibinde Çatlı'nın kızları da bulunuyor.

Susurluk'ta 1996'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın hayatı "Çatlı" filmiyle beyazperdeye aktarılacak.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Vedat İnceefe'nin başrolde yer alacağı filmi yönetmenliğini "Kurtlar Vadisi" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizilerinde görev alan Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak üstleniyor.

Filmin senaryo ekibinde ise yönetmen Onur Tan ve Çatlı'nın kızları "Babam Çatlı" kitabının yazarı Doç. Dr. Gökçen ile Selcen Çatlı yer alıyor.

Yapımcılığını Safe Medya'nın üstlendiği filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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