Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın E. Jean Carroll davasındaki başvurusunu reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a cinsel taciz ve iftira davasında jüri kararının geçersiz sayılması talebini reddetti. Trump karara tepki gösterdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, 1990'lı yılların ortasında New York'taki bir mağazada yazar E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu ve daha sonra kendisine iftira attığı yönündeki jüri kararının geçersiz sayılması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Mahkeme, herhangi bir gerekçe belirtmeden Trump'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Kararla birlikte, Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan sorumlu tutulduğu jüri kararı geçerliliğini korudu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Mahkeme, sürpriz bir şekilde hiç tanımadığım bir kadın tarafından bana karşı açılan sahte bir davayı ele almayı reddetti." diyerek tepki gösterdi.

Davanın ABD'nin temsil ettiği değerlere aykırı olduğunu savunan Trump, karara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Trump, "New York Eyaleti, beni haksız yere 'yakalamak' için, onlarca yıl öncesine giden anlık bir zaman dilimi için bir yasa çıkardı. Bu yasa özel olarak hazırlanmıştı ve bu adaletsizliğe izin verilemez." ifadelerini kullandı.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Carroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Trump'ın avukatları, davayı bölge temyiz mahkemesine götürmüş ancak temyiz mahkemesi de Carroll'u haklı bulunca Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Süper Lig devinin yıldız golcüsü Rusya'ya gitti
Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu

Amedspor'u tutabilene aşk olsun! Bir sürpriz transfer daha duyuruldu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi