Beyaz Saray, HTŞ ile ilgili kararı Donald Trump'a bırakacağını açıkladı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Biden yönetimi, kararın 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'a bırakılacağını belirtti.

Amerikan medyasına konuşan Biden yönetiminden yetkililer, Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye'de son durumu değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılması konusunda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkede yönetime öncülük eden HTŞ'nin halen ABD'nin yabancı terör örgütleri listesinde olduğunu kaydeden Kirby, "Bir grubu terör örgütü olarak tanımlama kararı, ciddi ve titiz bir karar verme sürecini gerektirir. Görev süremiz sona erene kadar bu sürece sadık kalacağız." dedi.

KARARI TRUMP'A BIRAKACAKLAR

20 Ocak'ta görevi seçilmiş başkan Donald Trump yönetimine devredeceklerini hatırlatan Kirby, görev süreleri sona erinceye kadar bu konuyu hassasiyetle takip etmeyi ve HTŞ'nin attığı adımları bu anlamda yakından izlemeyi sürdüreceklerini ifade ederken, ancak şu aşamada HTŞ'nin listeden çıkarılmasına yönelik bir açıklamalarının olmadığını yineledi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesine konuşan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'a bırakılacağını açıkladı.

BIDEN YÖNETİMİNİN SON 12 GÜNÜ

Adı açıklanmayan yetkililer, kalan 12 günlük sürede Biden yönetiminin bu konuda herhangi bir adım atmayı planlamadığını belirtti.

ABD yönetimi önceki günkü açıklamasıyla, Suriye'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki bazı yaptırımları kaldırmış, ancak daha önce Esad yönetimine yönelik getirilen yaptırımların yürürlükte kalmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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