ABD'ye Ait Askeri Helikopterler Japonya'da Acil İniş Yaptı

TOKYO, 16 Ekim (Xinhua) -- ABD'ye ait 3 askeri helikopter, Japonya'nın batısındaki bir ticari havalimanına acil iniş yaptı.

Devlete ait NHK televizyon kanalının Japonya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre helikopterler, yerel saatle 14.30 civarında Kagawa eyaletindeki Takamatsu Havalimanı'na iniş yaptı.

Olay yerine itfaiye araçlarının sevk edildiği, ancak helikopterlerin etrafında alev veya duman görülmediği için su sıkılmadığı belirtildi.

Havalimanındaki sivil uçakların olaydan etkilendiğine dair bir bildirim yapılmadı.

Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlattı.