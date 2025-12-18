ABD'de yargıç, Kongre üyelerinin ICE gözaltı merkezi denetimlerine ön bildirim şartını durdurdu

ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre üyelerinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltı merkezlerini denetlemeden önce bildirimde bulunmasını zorunlu kılan kararı durdurdu.

CBS News'ün haberine göre, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Jia Cobb, verdiği kararda, söz konusu uygulamanın federal yasayı ihlal etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Cobb, konuya ilişkin yasal prosedürlerin Kongre üyelerine ICE tesislerine ön bildirim şartına tabi olmaksızın erişim hakkı tanıdığını kaydetti.

Öte yandan mahkeme, ICE saha ofislerinin gözaltı merkezi sayılmadığı ve bu nedenle Kongre denetimine tabi olmadığı yönündeki ayrı bir kararı da askıya aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) haziran ayında, Kongre üyelerinin ICE tesislerine ziyaret taleplerini en az 7 gün önceden iletmesi gerektiğine dair karar alındığını duyurmuştu.

ICE tesislerini denetleme girişimlerinin engellendiğini savunan 12 Demokrat Kongre üyesi ise kararı mahkemeye taşımıştı.

"İnsanlık dışı ve anayasaya aykırı koşullar"

Davacılar arasında yer alan Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi, New York Temsilcisi Dan Goldman, kararın Kongre üyelerinin "yasal denetim hakkını" engellediğini belirterek, "Aylar boyunca maskeli ve kimliği belirsiz ICE ajanları, yasalara uyan göçmenleri insanlık dışı ve anayasaya aykırı koşullarda gözaltında tuttu." ifadelerini kullandı.

CBS News'ün ICE verilerine göre, 30 Kasım itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 66 bin kişi gözaltında tutuluyor.

Gözaltındakilerin yaklaşık yüzde 47'sini, göçmenlik kanunlarını ihlal edenlerin oluşturduğu belirtiliyor.