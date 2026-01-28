Haberler

ABD'den Bazı Vize Başvurularında Sosyal Medya Hesaplarını "Herkese Açık" Yapma Şartı

Güncelleme:
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025'ten itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 vize başvurularında sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının 'herkese açık' olacağını duyurdu.

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
