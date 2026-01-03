CNN: ABD, Venezuela'ya sınır dışı edilen kişilerin uçuşlarını durdurdu

ABD'nin Venezuela'daki son gelişmelerin ardından bu ülkeye sınır dışı edilen kişilerin uçuşlarını durdurduğu belirtildi.

CNN'in bir ABD hükümeti yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Venezuela'daki son gelişmelerin ardından ABD yönetimi yeni bir karar aldı.

ABD yönetimi, Venezuela'ya sınır dışı edilen kişilerin uçuşlarını durdurdu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.