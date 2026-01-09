ABD'li heyet, Venezuela'da büyükelçiliğin yeniden açılmasını değerlendirmek için Caracas'a gitti

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik personel ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin bugün Caracas'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Sözcü, heyetin, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin yeniden açılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara'nın da heyette bulunduğunu belirten sözcü, operasyonların aşamalı olarak yeniden başlamasına ilişkin ilk değerlendirmenin yapıldığını ifade etti.

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili de 5 Ocak'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Caracas'taki büyükelçiliğin yeniden açılması için "hazırlıkların yapıldığını" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki kararının beklendiğini söylemişti.

Trump ise 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna "Bunu düşünüyoruz." yanıtını vermişti.

ABD, askeri müdahaleyle alıkonulmadan önce Venezuela Devlet Başkanı olan Nicolas Maduro'nun 2018'deki seçimlerde yeniden başa gelmesini "gayrimeşru" olarak nitelendirmiş ve 2019 itibarıyla Caracas'taki büyükelçiliğini kapatmıştı.

ABD'nin Venezuela ile ilişkileri o zamandan bu yana Kolombiya'daki büyükelçilik aracılığıyla yürütülüyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.