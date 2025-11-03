ABD ve Vietnam Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında ülkenin Savunma Bakanı Phan Van Giang ile "savaştan bugüne kalan sorunların ele alınmasına" ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

ABD'nin Hanoi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Hegseth, dün Vietnam'a resmi ziyarette bulundu.

Hegseth, ziyaret kapsamında Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong ve Giang ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Giang ile görüşmesinde Vietnam'ın egemenliğini ve bölgesel güvenliği koruma çabalarını takdir ettiklerini belirten Hegseth, savaştan bugüne kalan sorunları ele almanın ABD için bir öncelik olduğunu söyledi.

Savunma alanında işbirliğini artırma olanaklarını değerlendiren iki bakan, "savaştan bugüne kalan sorunların ele alınmasına" ilişkin mutabakat zaptı imzaladı ve Vietnam Savaşı'ndan kalma eserleri birbirlerine hediye etti.

Hegseth, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin Vietnam Savaşı gazilerinin iyileşme sürecini desteklediğini vurgulayarak, "Geçmişimizle yüzleşmek, parlak ve güçlü bir gelecek inşa etmemize yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Vietnam basınındaki haberlere göre ikilinin imzaladığı anlaşma kapsamında ABD'nin Vietnam Savaşı sırasındaki kimyasal saldırılarından etkilenen bölge sakinlerinin hayat kalitesinin desteklenmesi, patlamamış mühimmatın temizlenmesi, Vietnam askerlerinin cenazelerinin tespiti ve kayıp ABD askerlerinin bulunması gibi konularda işbirliği yapılması yer alıyor.