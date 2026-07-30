ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta Haşdi Şabi karargahını vurdu: En az 20 ölü, 32 yaralı

BAĞDAT, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Haşdi Şabi'ye ait bir mevziye düzenlediği saldırıda meydana gelen hasar, 29 Temmuz 2026.

Haşdi Şabi çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan'ın ülkenin çeşitli vilayetlerine yönelik hava saldırılarında en az 20 üyesinin hayatını kaybettiğini ve 32'sinin yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Haşdi Şabi Genel Medya Müdürlüğü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua