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ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta Haşdi Şabi karargahını vurdu: En az 20 ölü, 32 yaralı

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BAĞDAT, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Haşdi Şabi'ye ait bir mevziye düzenlediği saldırıda meydana gelen hasar, 29 Temmuz 2026.

BAĞDAT, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Haşdi Şabi'ye ait bir mevziye düzenlediği saldırıda meydana gelen hasar, 29 Temmuz 2026.

Haşdi Şabi çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan'ın ülkenin çeşitli vilayetlerine yönelik hava saldırılarında en az 20 üyesinin hayatını kaybettiğini ve 32'sinin yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Haşdi Şabi Genel Medya Müdürlüğü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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