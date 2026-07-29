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ABD ve Pakistanlı yetkililer, Mısır Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gerilimin azaltılmasını görüştü

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- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgedeki gerilimi azaltmanın yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati'nin ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Witkoff ile Abdulati'nin, bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi için çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, Abdulati'nin Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Görüşmede, iki Bakan'ın gerginliğin azaltılması, askeri operasyonların durdurulması ve bölgesel krizlerin çözümünde siyasi ile diplomatik yöntemlere öncelik verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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