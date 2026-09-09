ABD ve Kolombiya, kritik mineraller ve sivil nükleer işbirliği alanlarında mutabakat zaptı imzaladı

ABD ile Kolombiya arasında kritik mineraller ve sivil nükleer işbirliği alanlarında iki mutabakat zaptına imza atıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Kolombiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rubio ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar, Barranquilla kentinde Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın da katılımıyla, iki ülke arasında kritik mineraller ve sivil nükleer işbirliği alanlarında iki mutabakat zaptına imza attı.

Rubio, burada yaptığı açıklamada, ABD ile Kolombiya arasındaki "doğal ilişkileri yeniden tesis etme ve yeni bir işbirliği aşamasına geçirme fırsatı" bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin yapacak çok işi olduğunu belirten Rubio, "Ne yazık ki bu hükümet bir dizi felaketler ve kötü kararlar devraldı ve biz de bir buçuk yıl önce iktidara geldiğimizde aynı şeyi hissediyorduk. Ama siz son dört yılın hatalarıyla yüzleşiyorsunuz ve bununla yüzleşmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Espriella da "Dört yıl boyunca kesintiye uğramış olan tarihsel ve yakın ilişkimizi (yeniden) başlatıyoruz. Ancak bu ilişki, daha derinlerde, Kolombiya'nın temelinde her zaman vardı çünkü ABD bizim ortağımız olmuştur." diye konuştu.

Espriella, iki ülkenin birlikte çalıştığında elde edilen şeyin kalkınma, güvenlik ve ilerleme olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA