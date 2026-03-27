İran'da Rey kentine düzenlenen saldırılarda Afganistan uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in İran'ın Tahran eyaletine bağlı Rey kentine düzenlediği gece yarısı saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 20 bina zarar gördü ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA muhabirinin İranlı sağlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre. Tahran eyaletine bağlı Rey kentine gece yarısı düzenlenen saldırılarda Afganistan uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti.

Görgü şahitleri, saldırılar sonucu 7 binanın kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, toplamda 20 binanın zarar gördüğünü söyledi.

Füze saldırıları sonucu yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Yıkılan binalarda bulunanların yakınları gözyaşlarıyla arama kurtarma çalışmalarını takip ederken, bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
