Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Levent'te bir araya gelen Küresel Direniş Platformu üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar yürüyüş boyunca ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Grup adına konuşan gazeteci Nurettin Şirin, Filistin toprakları ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tamamen özgürleşene kadar direniş ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

İslam ümmetinin tek yürek ve tek bilek olduğunu kaydeden Şirin, mezhep, etnik köken veya milliyet farkı gözetmeksizin ümmetin her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Şirin, "Şehitlerin yolunu takip edeceğiz ve gösterdikleri hedeflere ulaşılana kadar direnişten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Platform üyeleri, slogan attıktan bir süre sonra dağıldı.

Üsküdar Meydanı'nda açıklama

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de saldırıları protesto etmek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenledi.

Ahmediye Meydanı'nda toplanan partililer, ellerindeki Türk ve İran bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan katılımcılar meydanda toplandı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Genel Başkan Doğu Perinçek'in mesajını okudu.

Mesajın ardından açıklama yapan Özkan, saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i saygıyla andıklarını söyledi.

Amerika ve İsrail'in ekonomik, askeri, toplumsal, kültürel çıkmazları olduğunu savunan Özkan, Amerika uygarlığının, İsrail siyonizminin saldırganlığının yıkılmaya ve tarih çöplüğünde yerini almaya mahkum olduğunu belirtti.

Özkan, ABD emperyalizminden özgürlük, demokrasi, insan hakları ve barış gelmeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar! Süresiz durduruldu
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk
ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu