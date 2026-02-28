Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Ordusu Yeniden Alarma Geçti, Savunma Sistemleri Devrede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail topraklarına yönelik yeniden füze ve insansız hava aracı tehditlerinin tespit edildiğini, hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve ülke genelinde alarm mekanizmalarının çalıştırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail topraklarına yönelik yeniden füze ve insansız hava aracı tehditlerinin tespit edildiğini, hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve ülke genelinde alarm mekanizmalarının çalıştırıldığını açıkladı.

IDF'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, vatandaşlardan İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına derhal uymaları, uyarı alınması halinde en yakın sığınaklara girmeleri istendi. Açıklamada, durum netleşene kadar kamuoyunun yalnızca resmi duyuruları takip etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, sivil halkın korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, hava savunma sistemlerinin tehditleri tespit etmek ve önlemek amacıyla gece gündüz görev başında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte Hava Kuvvetleri Operasyon Merkezi'nden gelişmeleri takip ettiği belirtildi. IDF, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı hem savunma hem de karşılık planlarının hazır olduğunu ifade etti. İsrail ordusu, güvenlik durumuna ilişkin bilgilendirmelerin süreceğini aktardı.

Kaynak: ANKA
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
ABD, İsrail ve İran gerilimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Türkiye'den ilk açıklama geldi! Taraflara hayati bir uyarısı var
Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven ile yollar ayrıldı

Panathinaikos'ta milli yıldızımız ile yollar ayrıldı