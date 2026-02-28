ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Hava Kuvvetleri: İran'dan İsrail'e Füzeler Fırlatıldığı Tespit Edildi

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ve İsrail saldırısı sonrası, İsrail'e İran'dan füzelerin fırlatıldığını bildirerek, "Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre önce İran'dan İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti. Son dakikalarda, İçişleri Bakanlığı ilgili bölgelerdeki cep telefonlarına önceden uyarı mesajı gönderdi."

Halkın sorumluluk sahibi olarak davranması ve talimatlara uyması rica olunur. Bu talimatlar hayat kurtarıcıdır. Uyarı alındığında sığınaklara girilmeli ve yeni bir duyuruya kadar sığınaklarda kalınmalıdır. Sığınaklardan çıkmak ancak açık talimat alındıktan sonra mümkündür, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmelidir."

Kaynak: ANKA