Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Hava Kuvvetleri: İran'dan İsrail'e Füzeler Fırlatıldığı Tespit Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ve İsrail saldırısı sonrası, İsrail'e İran'dan füzelerin fırlatıldığını bildirerek, "Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ve İsrail saldırısı sonrası, İsrail'e İran'dan füzelerin fırlatıldığını bildirerek, "Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" açıklamasını yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre önce İran'dan İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını tespit etti. Savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti. Son dakikalarda, İçişleri Bakanlığı ilgili bölgelerdeki cep telefonlarına önceden uyarı mesajı gönderdi."

Halkın sorumluluk sahibi olarak davranması ve talimatlara uyması rica olunur. Bu talimatlar hayat kurtarıcıdır. Uyarı alındığında sığınaklara girilmeli ve yeni bir duyuruya kadar sığınaklarda kalınmalıdır. Sığınaklardan çıkmak ancak açık talimat alındıktan sonra mümkündür, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmelidir."

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu