Haberler

ABD Heyeti, İsrail Başbakanı Netanyahu ile "Gazze Planı"Nın İkinci Aşamasını Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin Gazze için hazırladığı 20 Maddelik Plan'ın uygulama süreci ve bölgesel konuları ele aldıklarını açıkladı.

(ANKARA) - ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini bildirdi. Witkoff, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 Maddelik Plan'ın ikinci aşamasına ilişkin ilerleme ve uygulama planlamasının ele alındığını belirtti.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Kıdemli Danışman Aryeh Lightstone ile Beyaz Saray danışmanı Josh Gruenbaum'dan oluşan heyetin dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini bildirdi.

Witkoff, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, ABD ve İsrail'in yakın iş birliği içinde birlikte ilerlettiği Başkan Trump'ın Gazze için 20 Maddelik Planı'nın 2. Aşaması'ndaki ilerleme ve uygulama planlamasının yanı sıra daha geniş bölgesel konular ele alındı. ABD ve İsrail, yakın koordinasyon ve ortak önceliklere dayalı güçlü ve uzun soluklu bir ilişki sürdürmektedir. Görüşme yapıcı ve olumlu geçti. Her iki taraf da atılacak sonraki adımlar ve bölge için kritik önem taşıyan tüm konularda devam eden iş birliğinin önemi konusunda hemfikir oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Süper Lig devine 1.94'lük kule