ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişi öldü
ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mehr Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin yazılı açıklamasını yayımladı.
İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.