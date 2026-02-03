Haberler

ABD ve İranlı Yetkililerin İstanbul'da Bir Araya Gelmesi Bekleniyor

Güncelleme:
ABD ve İran'dan üst düzey yetkililerin, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda, ABD'li yetkililerin yanı sıra Türkiye, Katar ve Mısır'dan temsilcilerin de katılması planlanıyor.

(ANKARA) - ABD ve İran'dan üst düzey yetkililerin, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlayan görüşmeler kapsamında Cuma günü İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD merkezli The New York Times'da yer alan habere göre, bölgedeki üç mevcut yetkili ile planlamaya aşina eski bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin bir araya gelmesinin öngörüldüğü belirtildi. Toplantıya ayrıca Türkiye, Katar ve Mısır'dan üst düzey temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Yetkililerin, basına konuşma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin gizli kalması şartıyla bilgi verdiği kaydedildi. Kaynaklar arasında bir Arap yetkili, bir bölgesel yetkili, üst düzey bir İranlı yetkili ve eski bir İranlı diplomatın bulunduğu ifade edildi.

Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi.

Haberde, görüşmelerin gerçekleşmesi halinde bunun, Trump'ın askeri tehditleri ve İran yönetiminin talepleri reddetmesinin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiği bir dönemde, ABD ile İran arasında nadir görülen yüz yüze temaslardan biri olacağına dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
