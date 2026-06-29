Haberler

ABD ve İran, Saldırıları "Şimdilik" Durduracak

ABD ve İran, Saldırıları 'Şimdilik' Durduracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı çözmek için karşılıklı saldırıları geçici olarak durdurma ve Katar'ın başkenti Doha'da salı günü görüşme kararı aldı. Görüşmelerin odağı deniz taşımacılığı güvenliğine kaydırıldı.

WASHINGTON, 29 Haziran (Xinhua) -- ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak üzere karşılıklı saldırılarını "şimdilik" durdurma ve Katar'ın başkenti Doha'da salı günü görüşme kararı aldı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı pazar günkü haberine göre, taraflar teknik görüşmeler süresince "şimdilik" geri çekilecek ve gemiler Hürmüz Boğazı'nda serbestçe seyredebilecek.

Görüşmelerin başlangıçta salı günü İsviçre'de gerçekleştirilmesi ve İran'ın nükleer programına odaklanması kararlaştırılmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle görüşmeler Doha'ya taşındı ve odak noktası stratejik su yolundaki deniz taşımacılığı güvenliğine kaydırıldı.

Bir hafta önce İsviçre'de yapılan müzakereler sırasında ABD ile İran, boğazdaki trafiği koordine etmek amacıyla ABD ordusu ile İran İslam Devrim Muhafızları arasında bir "acil iletişim hattı" kurulması konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak habere göre, cumartesi itibarıyla söz konusu "acil iletişim hattı" henüz faaliyete geçmedi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda "İran'ın ticari gemilere yönelik süregelen saldırganlığını" gerekçe göstererek cuma ve cumartesi günleri İran hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi. İran ise saldırılara, bölgedeki ABD askeri mevzilerini vurarak karşılık verdi.

Kaynak: Xinhua
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor

Özel'den taşları yerinden oynatacak adım! Bugün düğmeye basıyor
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Robert Lewandowski, Türkiye'de!
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Mardin'de yüzlerce traktörün seferber olduğu yangın kontrol altına alındı

Yangını duyan köylüler yüzlerce traktörle seferber oldular
Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

Cepheye gönderdiği askerlerle ilgili detay Putin'i derinden sarsacak
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti

İsrail yine yaptı yapacağını! Bu görüntü gerilimi iyice tırmandıracak
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada