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ABD ve İran, Karşılıklı Yeni Saldırılar Düzenledi; Kuveyt, İran İha'larının Havalimanını Vurduğunu Duyurdu

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ABD ordusu ile İran arasında ateşkese rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor. Kuveyt, İran'a ait İHA'ların uluslararası havalimanını hedef aldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. CENTCOM, İran'a yönelik meşru müdafaa operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

(ANKARA) - ABD ordusu ile İran arasında ateşkese rağmen karşılıklı yeni saldırılar düzenlendi. Kuveyt yönetimi, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin uluslararası havalimanını hedef aldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "gece boyunca İran'a yönelik meşru müdafaa kapsamında operasyonlar düzenlendiğini, Körfez ülkeleri ile gemilere yönelen balistik füze ve İHA tehditlerinin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na düzenlenen saldırıların, "İran'ın Orta Doğu genelinde gerçekleştirmeye çalıştığı saldırılara karşılık yapıldığı" belirtildi.

İran ise misilleme olarak "bölgedeki bir ülkede bulunan ABD üsleri ve helikopterlerini füze ve İHA'larla hedef aldığını" duyurdu.

CENTCOM, "İran'ın Kuveyt'e iki, Bahreyn'e ise üç balistik füze fırlattığını, söz konusu füzelerin tamamının hedeflerine ulaşamadan havada imha edildiğini veya önlendiğini" açıkladı.

KUVEYT'TEN İHA SALDIRILARI AÇIKLAMASI

Kuveyt Ordusu da daha sonra yaptığı açıklamada, İran'a ait İHA'ların ülkenin uluslararası havalimanını vurduğunu, saldırıda binalarda ciddi hasar meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Hava trafiğinin bu sabah askıya alındığı belirtilirken, Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Saud Abdulaziz Al-Otaibi saldırıyı, "suç niteliğinde İran saldırganlığı" olarak nitelendirdi. Al-Otaibi, yaralıların tedavi altına alındığını kaydetti.

Son gelişmeler, hafta sonu yürütülen ve aylar süren savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerde ilerleme sağlanamaması sonrası, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girdiği dönemde yaşandı.

Kaynak: ANKA
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